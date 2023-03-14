〈和碩法說〉今年營收估持平 兩年內車用營收比重衝1成

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (14) 日召開法說會，公司表示，今 (2023) 年外在環境變數多，預估全年營收大致持平去年或微幅衰退，不過，車用產品受惠長期趨勢及產能擴充，期望佔公司營收比重在兩年內，從現在的個位數攀升至 1 成以上。

和碩指出，現階段看全年展望較審慎，主要因總體經濟、匯率、利率及近期 SVB 問題，表明公司皆是與全球前幾大銀行有業務往來，並未受相關影響，但會持續觀察是否有連鎖效應產生。

細分三大產品線，和碩原預估首季筆電出貨量年減 10-15%，但截止目前來看，受惠客戶新品發表以及庫存陸續去化，整體跌幅會較上次預估收斂，約年減個位數，第二季出貨量可持平首季，第三季就會往上。

消費性產品則因第一季進入淡季，業績估下滑，第二季在客戶新品推出下，會稍微持平至往上；通訊方面，第二季手機出貨較平穩，網通產品則略有回溫。

針對手機產品，和碩指出，公司現階段追求的方向與過往不大一樣，過去期望單一機種且出貨量大，但現在公司期望是更優化的新舊產品組合，以及更高的產能利用率，希望營運朝平準化前進。

市場也關心產能遷移狀況，和碩認為，產能遷移主要還是跟隨客戶腳步，只要客戶到哪裡公司就全力支持，不同產品有不同需求，與整體供應鏈息息相關，公司近兩三年，不論是北美、東南亞、台灣、中國與印度都沒有缺席，產能遷移進度與配置皆可以符合客戶需求。

至於車用電子方面，和碩補充，公司強項在規模與設計能力，除了著重電子相關零部件，在機構件與動力元件也有布局，看好車載是所有台廠最好的機會，從過往主機板到伺服器，再到電動車等，對台廠發展再適合不過，公司也積極滿足客戶，期望營收比重在兩年內突破 10%，預期明年會有些成果顯現。