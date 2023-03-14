〈英業達法說〉去年Q4毛利率5.2%續攀高ESP 0.39元 全年每股賺1.71元

代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (14) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，雖然營收規模較前一季下滑，但單季毛利率達 5.2%，續創逾五年單季高點，稅後純益達 13.93 億元，每股純益 0.39 元，累計去年稅後純益 61.29 億元、年減 6.3%，每股純益 1.71 元。

英業達去年第四季營收達 1347.57 億元，季減 5.4%、年減 8.95%，毛利率 5.2%，季增 0.05 個百分點、年增 1.07 個百分點，營益率 1.28%，季減 0.3 個百分點、年增 0.46 個百分點，稅後純益 13.93 億元，季減 20.35%、年減 4.59%，每股純益 0.39 元。

累計英業達去年營收 5417.51 億元、年增 4.2%，毛利率 4.8%、年增 0.51 個百分點，營益率 1.23%、年增 0.32 個百分點，稅後純益 61.29 億元、年減 6.3%，每股純益 1.71 元。

業外方面，英業達去年第四季業外虧損約 3 億元，其中，匯兌損失約 7500 萬元、利息收入達 8.74 億元，不過金融損失高達 15.18 億元，全年來看，英業達去年業外貢獻約 5.08 億元，較前一年有一次處分利益挹注大幅收斂。

出貨方面，英業達去年第四季筆電出貨約 440 萬台，季減 12%、年減 21.43%，累計去年全年筆電出貨約 1990 萬台，年減 6.97%。