筆電天線訂單助攻 耀登估今年雙位數成長、獲利創高

耀登 (3138-TW) 今 (14) 日表示，筆電客戶今 (2023) 年天線訂單動能強勁，為擴大產能並提高非中國產能已建立越南新廠，預計新產能將於第三季放量貢獻營收，帶動今年天線比重提升，成為營收主要動能，今年成長上看 20%，獲利也可望創高。

耀登表示，去年打進美國筆電客戶後天線事業營運加溫，今年啟動越南擴廠擴大天線出貨，預計今年天線營收比重可望達 5 成水準，帶動今年營收持續雙位數成長，加上天線 / 射頻產品毛利率高於平均，同步帶領獲利成長。

耀登認為，越南新廠未來預計主要負責 NB 客戶訂單，量產後新廠天線產能比重將達到 2-3 成，且工控、射頻客戶也有興趣移至越南生產，未來該廠將是外銷歐美的主要基地。

不過，市場擔憂筆電市況是否衝擊今年出貨，耀登表示，NB 天線產品多應用在客戶商業、工業用筆電，因此影響較有限，且去年才正式進入客戶供應鏈，還再增加出貨比重因此市況影響較不明顯。

其他產品方面，耀登認為，工控產品展望樂觀，隨著客戶市占率提升也將同步成長，測試設備上，目前訂單能見度達 14 個月，今年將較去年成長雙位數，主要出貨聚焦在下半年，至於測試認證，ORAN、資安等布局還需要時間發酵，預計今年營收比重約 3-5%。

低軌衛星方面，耀登表示，接收站 (UT) 產品今年目標要符合歐洲客戶價格要求，目前已與國內 EMS 廠進行合作，預計 UT 成本需要 9-12 個月逐步收斂，預期第四季底、明年可望啟動低軌 UT 的量產，與公司先前的規劃相同。