日媒爆和碩退位！蘋果傳與立訊精密合作開發AR裝置

《日經亞洲》週四 (23 日) 報導，蘋果將與立訊精密 (002475-CN) 合作開發擴增實境 (AR) 裝置，後者已接管和碩 (4938-TW) 位於上海的 AR 研發團隊。

和碩是首家幫助蘋果研發 AR 設備的供應商，但雙方合作斷斷續續持續了四年。日媒引述 5 位消息人士透露，立訊已接管和碩在上海的 AR 研發團隊。

和碩高層指出，和碩生產微軟 Hololens 混合實境 (MR) 頭戴裝置，但對蘋果 AR 計畫抱持懷疑態度，並逐漸退出此專案，專注於汽車和伺服器等其他應用。

立訊希望盡可能拿下蘋果所有產品線的業務 (圖片：AFP)

立訊有望創中國科技供應商里程碑

蘋果過去從未有第一代產品依賴中國供應商，立訊成為蘋果 AR 裝置供應商，對中國科技供應商來說是一個重大里程碑。而且隨著美中關係日益僵化，蘋果似乎看好中國市場，並未減低對中國供應商的依賴。

IDC 預測，2022 年全球 AR 與虛擬實境 (VR) 相關投資支出將達到 138 億美元，預計 2026 年成長至 509 億美元，而全球 VR 設備出貨增速，中國市場的增速位列全球第一，是 VR 設備最重要的市場。

立訊過去主要是蘋果 AirPods 和 iPhone 組裝廠商，目前該公司希望盡可能拿下蘋果所有產品線的業務。除了取代和碩，立訊在去年初與中國電動車生產商奇瑞合作視為進軍電動車的試金石，希望參與 Apple Car 開發。TrendForce 近期調研顯示，立訊拿下 iPhone 15 Pro Max 組裝訂單，打破富士康長年獨家組裝 Pro 系列的地位。

立訊之外，蘋果 AR 設備供應商還有富士康、台積電，以及日本 SONY。

蘋果分析師郭明錤先前研報，AR/VR 裝置是蘋果公司寄予厚望的一款產品。蘋果 CEO 庫克希望 AR 在 10 年後徹底取代 iPhone。按照目前 iPhone 全球超過 10 億活躍用戶來計算，蘋果至少能在 10 年内售出 10 億台 AR 設備。

日媒指出，蘋果對 AR 技術抱有很高的期望，並正在充分利用其供應鏈，以使其設備取得成功。

三位消息人士表示，蘋果 (AAPL-US) 最重要的兩家供應商台積電和日本 Sony 將為 AR 設備研發微型 OLED 顯示器。

其他消息人士透露，富士康也參與蘋果 AR 專案，同時開發一款更便宜的第二代 AR 設備，聚焦於大規模生產自動化和提高生產性能上，以幫助蘋果降低總體成本。