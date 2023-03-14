〈和碩法說〉業外收益縮水 去年EPS降至5.66元 每股擬配4元現金股利

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (14) 日召開法說會，並公布去年財報，受整體營收規模擴大及產品組合優化，去年代表本業的營業利益成長，不過受業外收益銳減 75%，稅後純益降至 150.96 億元，年減 26.5%，每股稅後純益 5.66 元。

另外，和碩董事會今日也通過股利分派案，每股配發 4 元股利，配發率 71%，依今日收盤價 69 元推算，殖利率達 5.8%。

和碩去年第四季營收 3572.5 億元，季增 1.2%，年減 21%，毛利率 4.3%，季減 0.3 個百分點，年增 0.8 個百分點，營益率 2%，季減 0.2 個百分點，年增 0.3 個百分點，稅後純益 50.47 億元，季減 4.1%，年減 35.8%，每股稅後純益 1.89 元。

和碩去年全年營收 1.32 兆元，年增 4.5%，毛利率 4.3%，年增 0.6 個百分點，營益率 1.9%，年增 0.5 個百分點，稅後純益 150.96 億元，年減 26.5%，每股稅後純益 5.66 元。

和碩去年因取得高階手機訂單，產能利用率增加，彌補消費性電子產品需求下滑的壓力，全年營業利益達 253.85 億元，較前年大增 46.7%，不過，因業外收益較前年銳減 75.1%，導致全年獲利較前年下滑。