威宏-KY去年營收獲利同創新高 每股擬配息5元

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 受惠去年上半年起的營運復甦，2022 年全年營收獲利均創歷史新高，稅後純益 6.36 億元，年增 7.44 倍，每股純益 10.61 元，擬配息每股 5 元，依今天收盤價 88.4 元計，殖利率達 5.65%。

威宏 2022 年第四季營收 21.37 億元，毛利率 22.99%%，季增 1.21 個百分點，年增 5.07 個百分個百分點，稅後 1.51 億元，季減 26.45%，年增 1.6 倍，每股純益 2.52 元。

威宏 2022 年全年營收 83.59 億元，毛利率 20.92%，年增 6.56 個百分點，稅後純益 6.36 億元，年增 7.44 倍，每股純益 10.61 元。

威宏 2022 全年產品結構為：運動包袋及高爾夫球袋 13%、運動手套護具及周邊 29%、尼龍包袋及配件 25%、真皮包款及配件 16%、旅行箱及包袋 17%。

威宏主管表示，去年第四季柬埔寨廠區完成整併、優化管理與生產動線，預期今年生產效率可望有所提升。

此外，為因應歐美系客戶持續推動產能移轉政策，威宏積極佈局並擴大東南亞地區生產基地，將可望成為轉單的最大受惠者，威宏表示，過去高度集中於中國生產的高爾夫球袋訂單，已開始陸續轉移至有成熟高爾夫球袋產能的越南德御，公司也將積極招募其他運動相關產業釋出的勞動力，視轉單情況逐步擴增生產規模；而柬埔寨廠在去年完成產線整併後，第四季已正式通過美系運動龍頭品牌 NIKE 的驗廠作業，並開始接單生產，未來將成為威宏集團旗下最大轉運調度與生產重心。

展望 2023，威宏持審慎樂觀態度，從目前公司訂單掌握度來看，即便運動產業仍面臨高庫存問題，但在中國完全解封、經濟開始復甦後，庫存水位開始有明顯降低，再加上 2024 巴黎奧運帶來的運動風潮，預期下半年度開始運動包袋及護具配件需求將重回成長，並在今年內回到正常生產出貨秩序。

而在輕奢精品包袋方面，即便歐美終端消費景氣不確定因素高，然而行李箱與輕奢商務包袋汰換新購潮仍持續，短期內未見飽和跡象，加上中國全面解封後推動以消費帶動經濟復甦政策，相關訂單保持一季以上穩定挹注，公司亦積極從內部提升管理及生產效能，並進一步優化獲利結構。