騰輝受惠車用與軍工、航太需求增 11月營收月增近12%

銅箔基板廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (6) 日指出，由於軍工及航天高信賴度基板訂單持續增加，也對營收回升形成助力，11 月營收 4.37 億元，月增 11.92%，年減 30.77%，爲今年下半年以來單月新高。

騰輝 - KY 今年前 11 月營收爲 52.14 億元，年減 26.16%，騰輝 - KY 主管指出，中國政府已經開始放鬆控管，汽車供應鏈缺料狀況逐漸緩解，全球航空及消費有望復甦，軍工航太市場需求將因主要國家國防預算增加，預期明年整體營運動能仍以維穩拚增方向前進。

騰輝 - KY 主管指出，受惠於近期原物料價格上揚，PCB 業者庫存消化大致落底，消費性電子及汽車板等一般銅箔基板材料拉貨動能逐漸提升。軍工及航天高信賴度基板訂單持續增加，主要是聚醯亞胺 (PI) 基板具高耐熱、低膨脹及耐高濕特性，獲美國太空總署 (NASA)、波音、歐洲 Airbus 及雷神等軍工及航天客戶認可，因此在俄烏戰爭爆發至今，預期將進入延長賽，國防武器需求強勁，世界主要大國均大幅增加國防預算影響，11 月獲益，因此推升營收上升揚。

騰輝 - KY 新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組等。騰輝 - KY 散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。除此之外並持續開發各種特殊材料，tec-speed 高頻材料在航天雷達的應用、高速 / 低損耗材料及 IC 封裝測試等高階產品在終端應用等。

騰輝 - KY 今年前三季營收 43.86 億元，毛利率爲 27.33%，年減 5 個百分點，前三季稅後純益 3.72 億元，年減 47.47%，每股純益 5.26 元。