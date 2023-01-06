封控鬆綁疫情大爆發影響銷售 騰輝去年12月營收探26個月低點

CCL 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (6) 日公布最新營收，2022 年 12 月營收 3.9 億元，爲 26 個月來新低，月減 10.8%，年減 35.58%，主要受到大陸鬆綁防疫清零政策，全面解封之後，確診人數急遽攀，嚴重影響生產、消費與物流，造成生產延滯、客戶拉貨嚴重放緩。

不過，騰輝主管也指出，12 月在軍工、航天少量多樣與特殊應用的高毛利訂單未受影響下，銷售持續維持穩健。

騰輝 - KY2022 年 12 月營收 3.9 億元，爲 26 個月來新低，月減 10.8%，年減 35.58%，第四季營收 12.18 億元，季增 0.55%，年減 35.84%，累計 2022 年營收 56.04 億元，年減 26.91%。

騰輝 - KY 主管指出，騰輝新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組等。騰輝 - KY 散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。

除此之外，騰輝並持續開發各種特殊材料，tec-speed 高頻材料在航天雷達的應用、高速 / 低損耗材料及 IC 封裝測試等高階產品在終端應用等。

展望 2023 年，目前整體市場需求受國際政經局勢及高通膨等不穩定因素影響，仍未明朗，但隨著各國邊境解封及中國防疫政策調整，大陸的確診高峰預計可在農歷春節過後逐步緩和，公司正面看待後疫情的市場發展。同時，汽車供應鏈缺料狀況逐漸緩解，全球航空及消費有望復甦，尤其軍工航太市場需求將因主要國家國防預算增加，整體營運動能以維穩拚增方向前進。

騰輝 - KY 2022 年前三季營收 43.86 億元，毛利率爲 27.33%，年減 5 個百分點，前三季稅後純益 3.72 億元，年減 47.47%，每股純益 5.26 元。