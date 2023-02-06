客戶提貨意願薄弱 騰輝-KY元月營收墜31個月低點

銅箔基板廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (6) 日公告 2023 年 1 月營收 3.62 億元，爲 31 個月來低點，月減 7.19%，年減 36.62%，主要受到 1 月春節長假工作日減少, 整體營收受影響。軍工、航天等特殊應用高毛利材料，維持銷售穩健向上並未受影響。

騰輝 - KY 主管指出，騰輝長期以來持續終端認證及積極布局，今年已獲得海內外新市場訂單需求，將為業績帶來新貢獻。

騰輝 - KY 新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等。騰輝 - KY 散熱材料具市場領先地位，軍工材料也同時有顯著成長，隨著高性能產品應用將可帶入更多營收貢獻。除此之外並持續開發各種特殊材料，tec-speed 高頻材料在航天雷達的應用、高速 / 低損耗材料及 IC 封裝測試等高階產品在終端應用等。

展望未來，騰輝 - KY 指出，戰爭、通膨等不確定性因素仍存在，但隨着放緩升息腳步、大陸解封，供應鏈將更趨穩定。後疫情時期，旅遊及商務飛行需求大增，加上俄烏戰爭及各國國防預算提高，增進了軍工航太發展利基，產品品質在市場上已具有相當競爭力，都有能力爭取更多訂單。

騰輝 - KY 在 2022 年前三季營收 43.86 億元，毛利率爲 27.33%，年減 5 個百分點，前三季稅後純益 3.72 億元，年減 47.47%，每股純益 5.26 元。