美區域銀行股崩盤 部分分析師建議尋找買點

矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 接連倒閉，引發對整體銀行業的恐慌，對地區性銀行的打擊尤其嚴重。但也有一些分析師認為，在過度拋售後，正為投資者提供了買入的時機。

在矽谷銀行突然倒閉後，美國政府快速動作，聯準會推出新的危機應對工具 BTFP，美國財政部提供 250 億美元資金支持，拜登表態「採取一切必要措施」保護存戶，但都未能說服市場。

美股周一 (13 日) 多家區域性銀行暴跌，盤中觸發數次熔斷。第一共和銀行 (FRC-US) 收跌近 62%，創上市來最大跌幅，西太平洋合眾銀行 (PACW-US) 一度重挫近 60%，收跌 21%。Refinitiv 行業指數追蹤的 156 家美國上市銀行中，有 149 家收跌。

一些分析師認為，由於投資者擔心的是銀行流動性，而不是償付能力，因此拋售已經過頭。

投資銀行 Janney Montgomery Scott 的研究主管 Christopher Marinac 表示，過去一周銀行股的下跌，為投資人提供了有吸引力的買點，因為潛在的業務基本面仍然完好無損。

他說：「我們肯定是踩到了香蕉皮，因為這事涉及的是對存款的擔憂和恐慌。」

他認為，美國的主要貸款仍來自中小型社區銀行，這些公司都是很好的投資對象。例如，過去一周下跌逾 27% 的 Fifth Third Bank，就是家具有創新精神的公司，目前具有投資價值。

Marinac 表示，風暴終會平息，銀行股會回歸基本面，股價也會因此再被推高。

瑞銀全球財富管理美洲投資長 Solita Marcelli，在周一的報告提出類似看法，認為最近人們對某些銀行股的拋售已經過度，尤其是那些仍然「資本充足、流動性充足、能夠繼續為客戶服務的全能銀行。」

相較之下，美國銀行分析師 Ebrahim Poonawala 在周一給客戶的報告中，將 24 家地區性銀行的目標股價平均下調了 24%。理由是隨著監管機構審查更加嚴格，這些公司的合規成本可能會上升。

此外，由於存款外流的風險，銀行可能需要保持大量流動性，而很難增加長期貸款。要是銀行被迫在短期投資工具保留更多資金，聯準會不僅將暫停升息，還可能降息因應，這將是銀行的利息收入降低。