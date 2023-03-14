不滿加拿大線上新聞法 Meta：一旦通過 加拿大用戶就無法在臉書上看新聞

臉書母公司 Meta (META-US) 宣布，倘若加拿大的《線上新聞法 (Online News Act)》以現行形式通過，加拿大民眾將無法在其平台上閱覽新聞內容。

加拿大去年 4 月推出《線上新聞法》或稱下議院法案 C-18，其規定迫使 Meta 和 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌等平台與新聞出版商進行商業交易談判，為其新聞內容付款。

Meta 發言人解釋公司平台將暫停供應新聞的理由，他說：「該法強制我們為並非我們發布的網路連結或內容付費，這並非廣大群眾使用我們平台的原因，既不可持續，也不可行。」

在 Meta 做出此決議之前，谷歌上個月開始測試有限的新聞審查制度，作為對該法案的潛在回應。

谷歌和 Meta 等科技巨擘的廣告市占逐年穩定成長，加拿大新聞媒體產業要求政府加強監管科技公司，讓新聞媒體產業可彌補多年來遭科技公司搶走的收益。

加拿大遺產部長 Pablo Rodriguez 周日聲明，針對該法案，臉書訴諸威脅而非與政府真誠合作，這樣的回應令人大失所望，且 C-18 法案與臉書如何向加拿大民眾供應新聞無關。

Rodriguez 說：「我們要求的僅是，臉書因新聞媒體業者的工作成果中獲利時，必須和新聞媒體業者公平談判。這是本周令人失望的趨勢之一，科技巨擘寧可撤除新聞內容，也不願掏出他們該支付的費用。」

臉書去年已對加拿大該法案表示擔憂，並預警公司恐因該法被迫停止用戶在其平台上分享新聞。