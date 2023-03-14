矽谷銀暴雷前 「股神」巴菲特Q4已先大砍區域銀行持股

矽谷銀行過去三天在全球股市引發動盪，華爾街日報報 (WSJ) 報導，事後來看，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 去年第 4 季最神準的操作，莫過於削減區域銀行股。

2 月的監管文件顯示，「股神」巴菲特上季將紐約梅隆銀行 (New York Mellon) 持股減少約 60%，更引人注目的是，巴菲特從 2006 年投資至今的美國合眾銀行 (US Bancrop)，上季總持股部位被大砍 91%。

美國區域銀行股周一 (13 日) 遭到屠殺，這兩家銀行也不例外，紐約梅隆銀行 (BK-US) 下跌 6.3%，美國合眾銀行 (USB-US) 重挫 9%。

波克夏的投資部位仍有龐大的金融股，去年底前五大持股中，包括美國銀行 (BAC-US) 和美國運通 (AXP-US)。

波克夏長期股東、Smead 資本管理公司投資長 Bill Smead 說，若波克夏趁金融股被拋售期間增持已經長期投資的美國銀行，他也不會感到意外。

馬里蘭大學史密斯商學院金融教授 David Kass 認為，金融股一直是巴菲特有在注意的領域，不排除波克夏可能考慮其他選項。

波克夏「危機入市」投資銀行股早有先例，最知名的是 2008 年砸 50 億美元投資高盛集團 (GS-US)，在金融時期拉抬市場信心。波克夏也曾在 2011 年對美銀押注 50 億美元，趁投資人擔憂該銀行前景的時候加碼投資。