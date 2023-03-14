美區域銀行股遭屠殺 多檔熔斷、第一共和崩逾60%

美國監管機關周末祭出非常規措施，支持倒閉的矽谷銀行和 Singature Bank 所有存款戶，讓周一 (13 日) 股市脫離盤中低點，但銀行仍是重災區，區域銀行股崩跌，第一共和 (First Republic) 狂瀉逾 60%，多檔區域銀行股盤中多次跌停。

市場反應釋出的訊息非常明確：他們擔心，政府的緊急措施——包括擔保所有存款戶資金、提供流動性——或許無法提供足夠的保障，還會有其他區域銀行會像 Silvergate、矽谷銀行 (SIVB-US) 和 Singature Bank(SBNY-US) 一樣，成為下一張倒下的骨牌。

SPDR 標普區域銀行 ETF(KRE-US) 周一慘跌 12.31%，第一共和 (FRC-US) 終場崩跌近 62%，創史上最大跌幅，盤中多次熔斷。該銀行主攻富豪客戶及存款超過存保門檻的企業，周一一度傳出將遭美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管，但該銀行公告已從聯準會 (Fed) 和摩根大通獲得額外資金，且未見到大規模存款外流。

區域銀行股股價 來源：FactSet

PacWest(PACW-US) 下墜 40%，多次暫停交易，Western Alliance Bancorp(WAL-US) 下挫 21%，盤初曾觸發熔斷。KeyCorp (KEY-US) 下跌超過 25%，Zions Bancorporation(ZION-US) 跌 17%，美國合眾銀行 (USB-US) 和嘉信理財 (SCHW-US) 各跌 10% 和 11.6%。

Hedge Fund Telemetry 創辦人 Thomas Thornton 說：「讓投資人信心動搖的主因，是這類事件可能引發的連鎖反應。」

恐慌情緒蔓延到信貸市場，投資級金融債重挫，美國公司債信用風險竄升至四個月新高。

大型銀行股雖然也下滑，但災情緩和許多，富國銀行 (WFC-US) 和花旗集團 (C-US) 約跌 7%。

美國財政部、Fed 和 FDIC 在周日宣布包括「銀行定期融資項目」 (Bank Term Funding Program) 等一系列穩定銀行體系的措施，並表示矽谷銀行所有存戶可以取回存款，同時關閉設於紐約、對加密貨幣友好的商業銀行 Signature Bank，避免銀行危機擴散。

分析師指出，Fed 支持措施之一，是接受依面值而非市價計算的抵押品，等於允許銀行借入資金，但不必虧本出售資產。

凱投宏觀北美經濟主管 Paul Ashworth 說：「這些是很強力的措施。理論上，這應足以避免危機擴散並導致更多銀行倒閉，畢竟在轉瞬即逝的數位時代，事態變化得很快。但蔓延通常與非理性恐慌有關，所以沒人擔保一定能奏效。」

一連串銀行清算、倒閉的消息，讓市場調降對美國利率的預期。(圖: AFP)

出於對金融穩定的擔憂，投資人如今揣測 Fed 這個月不太可能恢復升息 2 碼，甚至有按兵不動的可能性。芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，本月升息 2 碼機率已降到 0%，升息 1 碼機率最高，達 67.9%，按兵不動的可能性為 32.1%。

對政策敏感的 2 年期美債殖利率周一應聲跌破 4%，創下 1987 年 10 月 22 日「黑色星期一」股市崩盤以來最大的三日跌幅。美元指數下挫近 1%，油價也走低。貴金屬大漲，黃金期貨勁揚 2.6%，被稱為「恐慌指數」的 VIX 大漲 18.4%，直逼去年 10 月以來新高。

高盛周一成為第一家喊出 Fed 下周不再升息的華爾街大型銀行，該行原先預期將升 1 碼。

期貨市場也調降對這波升息循環的終點利率預測，目前預估約達到 4.75-5.00%，遠低於高盛在內投銀之前預測的 5.25-5.50%。期貨市場對歐洲央行 (ECB) 的利率頂峰預測也下滑，目前跌破 3.5%。

不過一些分析師認為市場反應過頭。Jefferies 全球股票策略師 Sean Darby 表示，矽谷銀行和 Signature Bank 的業務性質獨特，因此傳導效應預料能獲得相對控制，不會導致任何系統性風險。

他指出，SVB 致命弱點是龐大的證券組合和高度集中的客群，但 FDIC 的快速反應已經阻止任何外溢效應，而大型銀行仍有強大的資本緩衝。Fed 和財政部對銀行破產的反應是明智的，甚至可說過於慷慨的，他認為，提供一年流動性以換取這些銀行持有的美債，應該可以有效避免銀行倒閉。