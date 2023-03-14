【選股策略】透過法說會行情 篩出主力偷偷布局的股票

法說會、股東會以及除權息是容易造成股價有大波動的 3 個時間點，依規定上市公司每年至少要在境內辦理 1 次法說會，包含企業自行辦理或是受邀参與皆可，透過法說會說明公司的業績、財務預測與未來展望等等。今天將為大家介紹 XQ 有哪些關於法說會的資源可以使用！

法說會行事曆：

XQ 主頁面，資訊 -> 股市公告 -> 理財行事曆中可以查詢到法說會、股東會以及除權息等相關的時程，也可以只勾選法說會過濾不需要的資訊。

除了法說會行事曆外，XQ 還有提供法說會相關的 XS 語法以及選股條件。

法說會日期:

可透過 GetField("法說會日期") 撈取最新一期法說會日期，以西元年月日來表示，資料來源為台灣證券交易所。

法說會相關選股條件:

XQ 選股中心有提供多個跟法說會相關的選股條件，例如法說會日期剛發生不到 N 天、法說會日期離今天小於 N 天。

看完了 XQ 有哪些法說會相關的語法、資源可以使用後，下集再介紹如何使用 XQ 開發法說會相關的策略。

[XQ 老司機 - 選股腳本] 如何找出法說會前主力大戶偷偷布局的股票 (上)(金卡)

法說會前後股價容易有大波動，XQ 有哪些法說會的相關資源可以使用呢? 本系列將介紹如何找出法說會前主力大戶偷偷布局的股票

法說會前後股價容易有大波動，本文將介紹如何找出法說會前主力大戶偷偷布局的股票

上集介紹了 XQ 有哪些法說會相關的語法、資源可以使用，本文將介紹如何使用 XQ 開發法說會相關的策略。今天要介紹的策略為法說會前主力大戶偷偷布局，試圖找出舉辦法說會前有主力大戶進場布局的股票，須符合以下條件

10 日均量大於 600 張 (過濾流動性) 7 日內有法說會 3 日主力買超數量總計 > 3 日總量的 3% 股價創 8 日高

回測結果如下，績效與大盤相差不大

若再加入第五個條件，關鍵券商需要買超，即

10 日均量大於 600 張 (過濾流動性) 7 日內有法說會 3 日主力買超數量總計 > 3 日總量的 3% 股價創 8 日高 關鍵券商買超

回測結果如下，交易次數減少、勝率增加、報酬率提升

若再加入第 6 個條件 800 張大戶持股比例增加，即

10 日均量大於 600 張 (過濾流動性) 7 日內有法說會 3 日主力買超數量總計 > 3 日總量的 3% 股價創 8 日高 關鍵券商買超 800 張大戶持股比例增加

回測結果如下，交易次數如預期減少、勝率些為提升、平均報酬率提升但最大虧損也變大。

此策略屬於事件行交易策略，交易次數偏少，平均一年只有 20 幾個訊號，大家可以試著加入其他條件，做出屬於自己的法說會策略。

(推薦延伸閱讀：法說會前主力偷偷布局營收成長的股票)

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