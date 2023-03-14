華航7/18起直飛台北-布拉格 經濟艙最低2.8萬元有找

華航 (2610-TW) 今 (14) 日宣布，將於 7 月 18 日起開闢台北往返布拉格直飛航線，以 A350 客機執飛，每周提供 2 個往返班次，成為國內唯一由台灣直飛捷克的航空公司，並祭出經濟艙最低 27160 元起搶客源。

華航指出，近年來赴歐旅客日益漸增，又以東歐市場成長最快速，放眼亞太不論是商務或旅遊需求皆穩定上升，看好疫後旅遊復甦，將深具市場開發潛力。

華航強調，也將持續爭取轉機客源。目前台北 - 維也納每周飛航 4 個班次，台北 - 布拉格則自 7 月 18 日起每周飛航 2 個班次，屆時東歐航班將達每周 6 班，可提供旅客維也納、布拉格雙航點進出的便捷選擇。

華航深耕歐洲市場 40 年，目前歐洲航點包括德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、義大利羅馬和奧地利維也納，今年開航布拉格是旗下第 6 個歐洲航點，每周共將提供近 30 個飛往歐洲的航班，成為台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

華航台北 - 布拉格航線每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格 CI067 於晚間 23：20 自桃園機場起飛，當地時間隔天上午 07：10 抵達，飛行時間約 13 小時 50 分；回程布拉格飛往台北 CI068 則於上午 11：05 起飛，台灣時間隔天上午 05：35 抵達，飛行時間約 12 小時 30 分，由華航新世代越洋航線主力機種 A350 客機直飛，提供 32 席豪華商務艙、31 席豪華經濟艙，以及 243 席經濟艙座位。

布拉格是捷克第一大城，有真實版童話王國之稱，也被聯合國列為世界首座世界文化遺產城市，是歐洲最美的城市之一。

為慶祝開出歐洲全新航點，華航祭出經濟艙最低 27160 元起，9 月底前搭乘，會員最高還可享 2 倍哩程的回饋。

同時，華夏會員哩程折抵票款 MilesandCash 全航線擴大適用範圍，長程航線每航段折抵上限提高至豪華商務艙 8000 元、豪華經濟艙 7000 元、經濟艙則提高至 6000 元，而短程航線每航段折抵上限則提高至商務艙 2000 元、豪華經濟艙 1500 元、經濟艙則提高至 1200 元。