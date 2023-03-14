〈台股盤前〉美銀行風暴尚未退去 台股短期仍有修正壓力

台股昨 (13) 日開低走高，震盪逾 200 點，終場上漲 34 點收在 15560 點，不過美國矽谷銀行倒閉風暴隱憂尚未退去，美股除那斯達克指數外，其餘三大指數周一仍收黑，其中又以銀行股跌勢最慘，由於美國金融風暴持續外溢，台指期夜盤也下挫近百點，預期台股短期仍有修正壓力。

美股四大指數周一表現，道瓊指數下跌 90.5 點或 0.28%，收 31819.14 點；那斯達克指數上漲 49.96 點或 0.45%，收 11188.84 點；標普 500 指數下跌 5.83 點或 0.15%，收 3855.76 點；費城半導體指數下跌 2.22 點或 0.08%，收 2921.70 點，不過台股 ADR 則相對走堅，台積電 (TSM-US)、聯電 (UMC-US) 均以小漲作收。

矽谷銀行倒閉隱憂未解，美股恐慌指數 VIX 自去年 10 月以來首次觸及 30 高位，市場避險情緒沸騰，也導致 2 年期美債殖利率暴跌，而不只矽谷銀行，美國也已關閉設在紐約、對加密貨幣友好的商業銀行 Signature Bank，以避免銀行危機擴散。

盤面消息方面，貨櫃航商萬海 (2615-TW)13 日公布去年財報，稅後純益 930.72 億元、年減 9.94%，每股純益 33.17 元，不僅低於前一年度 42.35 元，其中，去年第四季更驚見虧損近 4000 萬元；而董事會通過每股配息 5 元，除低於前一年股息共 12 元，配息率也僅 15%。

政經焦點上，核二廠 2 號機運轉執照將在今 (14) 日達 40 年有效期間屆滿到期，機組將依法停止運轉進入除役，經濟部昨日會同台電高層召開記者會，經濟部長王美花更親上火線強調，台電針對供電早已妥善安排，且大型機組新增供電量大於除役量，重申台灣不缺電，不過也暗示台灣水電價格仍有調整空間。