外資單周從台股提款13億美元 2大壓力盤勢短線盤整震盪

美國鷹式升息疑慮再起，台股再度成為資金調節標的，上周遭外資提款逾 13 億美元，保德信投信指出，在聯準會升息壓力與美元走強的情況下，預估台股短線將進入盤整。

台股上周遭外資賣超逾 13 億美元，賣超金額創今 (2023) 年來單週賣超最高，也是去年 10 月底以來單週最大資金淨流出金額，為對抗外資賣壓，官股券商上周也逢低進場，上周至少斥資逾百億元進場穩盤。

受到矽谷銀行事件影響，台股今 (13) 日開盤不久後出現急跌，不過很快盤勢止穩，終場收在 15560.49 點，小漲 34.29 點，漲幅 0.22%。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，從經濟數據來看，台灣 2 月出口較去年同期年減 - 17.1%，連續 6 個月衰退，且創 24 個月以來新低，基於去年經濟樂觀與高基期因素，預估第 1 季出口年減幅將達 - 15.4%，反映全球終端需求改善幅度與整體經濟修復力道疲弱。

但觀察台灣 PMI 指數已接近谷底，展望未來 6 個月製造業展望已出現回溫跡象，預估即使電子業庫存問題未能在上半年全數解決，惟這波評價下修已結束，對股價影響有限。

廖炳焜指出，目前聯準會升息壓力仍大，升息、通膨仍是現階段影響全球投資情緒的重要關鍵，隨著美元走強，外資也開始縮手跡象，預估短期台股將進入盤整，預料下週 FOMC 公布會議結果之後，動向才會再轉趨明朗。

從技術面而言，台股上周跌破月線，然而下方仍有年線的強力支撐，整體看法仍不悲觀，若後續補量則有機會上攻萬六大關。

在選股方面，廖炳焜認為，隨著最壞的谷底應已度過，台股投資在科技股可聚焦先進製程、AI、雲端、電動車相關、光學及面板概念股、電子紙、Apple 相關等。

另外，非電族群可留意生技醫療、太陽能、風電、儲能及相關供應鏈，以及原物料價格下跌受惠股、解封後銷售成長概念股等