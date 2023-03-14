〈台股盤中〉太陽能、生技族群逆勢撐腰 重回15400點震盪

矽谷銀行 (SVB) 倒閉危機擴大，美股三大指數下挫，亞股今 (14) 日同步走跌，台股在權值股走弱下，一度重挫逾 200 點，最低至 15348.12 點，隨著台積電低接買盤進駐、跌幅收斂，加上太陽能、生技族群逆勢撐盤，跌幅收斂至 15400 點震盪，估量 2600 億元。

電子權值股全面走跌，台積電早盤下跌 6 元，跌幅逾 1%，午盤低接買盤湧入後，跌幅收斂接近平盤；鴻海、聯發科、聯電、日月光投控、大立光、廣達等均在盤下震盪。

傳產股方面，萬海去年第四季虧損近 4000 萬元，且每股僅配息 5 元、配息率僅 15%，低於市場預期，引發失望性賣壓，股價跳空重挫、一度逼近跌停；長榮、陽明也有逾 2% 跌幅。

核二廠 2 號機除役，預計將減少 98.5 萬瓩的供電量，太陽能族群發光，鴻德能源、太極勁揚逾半根漲停；茂迪、達能、安集、億杰、元晶等表現不俗。

矽谷銀行倒閉引發金融危機，不過美國政府出面確保存戶可取回資金，外界也期待 Fed 暫停升息，帶動加密貨幣行情翻揚，比特幣一度飆漲近 20% ，麗臺、撼訊、映泰、精英等板卡族群相對有撐。

生技族群成為資金避風港，易威一度攻上漲停，盤中也有 8% 漲幅；保瑞、德英、大學光、商之器、大樹、皇將、長聖、健喬等均逆勢走揚。