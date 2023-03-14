Rivian尋求終止排他條款 不再專屬亞馬遜 股價跌逾3% 分析師：反應過度

電動卡車新創公司 Rivian (RIVN-US) 周一 (13 日) 股價跌逾 3%，因有報導披露該公司正與亞馬遜 (AMZN-US) 協商取消雙方已達成的排他性條款，但從亞馬遜對該消息的反應來看，市場對 Rivian 可能反應過度了。

《華爾街日報》(WSJ) 周一報導，亞馬遜今年訂購約 1 萬輛電動貨車，僅達先前提報給 Rivian 的採購範圍下限。亞馬遜表示，仍計劃 2030 年前採購 10 萬輛 Rivian 電動貨車。

根據報導，按照協議，亞馬遜可向任何車廠購買貨車，但 Rivian 僅能將其貨車出售給亞馬遜。Rivian 沒有立即回應對該報導的置評請求。

Rivan 周一大跌 3.04%，收每股 13.73 美元，標普 500 指數收低 0.15%，道指收低 0.28%，那指上升 0.45%。

然而，若能終止排他性條款，對 Rivian 來說是一件好事，因為 Rivian 能向更多客戶出售商用車輛。

亞馬遜是 Rivian 的早期投資者，持股約 17%。亞馬遜發言人表示：「雖然我們與 Rivian 的協議沒有任何變化，但我們一直希望其他人長期下來也能因其技術而受惠，因為路上電動車越多，對我們社區乃至整個地球都是好事，這是我們投資 Rivian 這一類公司的一大理由，除了能滿足我們需求，也可擴大技術規模，造福他人並為子孫後代保護我們的星球。」

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，Rivian 若能終止該獨家協議，應是潛在正面因素，但市場仍有持懷疑論者，「華爾街似乎認為 Rivian 沒法邊走邊嚼口香糖。」他對 Rivian 股票的評級為買進，目標價為 25 美元。

Rivian 一直難以提高產量，華爾街估計該公司今年約交車 6 萬輛，而 Rivian 則僅預期自家交車 5 萬輛。

Rivian 股價表現也不佳，今年下跌 26%，過去 12 個月跌幅更達 64%。