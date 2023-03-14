〈紐約匯市〉SVB事件急挫Fed升息預期 美元貶至近一個月低點

為避免危機進一步擴大，拜登政府宣布介入矽谷銀行 (SVB) 倒閉事件，市場對聯準會 (Fed) 下周激進升息的預期也急速降溫，美元指數周一 (13 日) 貶至近一個月低點，非美貨幣走強。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.89%，至 103.64。DXY 盤中一度跌至 103.48，是 2 月 15 日以來最低。

繼矽谷銀行倒閉後，美國監管機構周日 (12 日) 宣布關閉並接管加密貨幣友善銀行 Signature Bank，為了穩定市場信心，Fed 和財政部聯手祭出「銀行定期融資計畫」(BTFP)，向存款機構提供為期一年的貸款，為這些機構持有的美債和其他資產提供支持。

美國兩年期政府公債殖利率周一暴跌至 4% 以下，創下 2008 年金融危機以來最大單日跌幅，三日累計跌幅也是 1987 年黑色星期一以來最大。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「金融危機正在縮短貨幣緊縮的進程。利率預期出現重大轉變，市場已經在消化第四季再度降息的可能性。」

聯邦資金期貨同步暴跌，對 Fed 12 月終點利率的預期，也從上周五的 5% 以上下滑至 4.05%。考量到整個銀行體系面臨的壓力，高盛、巴克萊等大型銀行預估 Fed 將在 3 月 22 日會議上暫緩升息。

Nordea 首席分析師 Niles Christensen 表示，利率預期出現了根本性的變化，但若對美國銀行體系的擔憂獲得控制，且沒有繼續蔓延，升息預期應能快速恢復。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 下周不升息的機率約為 32.8%。接下來的市場焦點為周二公布的美國消費者物價指數(CPI)。

SVB 崩潰所引發的避險需求，帶動日元、瑞士法郎等避險貨幣走強。日元兌美元強升 1.3%，至 133.21 日元兌 1 美元，瑞郎兌美元也升逾 1%，至 0.9115 瑞郎兌 1 美元，兩者均攀至一個月高點。

歐元也徘徊在一個月高點附近，升值 0.8% 至 1.0727 美元。歐洲央行 (ECB) 即將在本周四 (16 日) 公布最新利率決議，市場預期將升息 2 碼。

Christensen 說：「問題在於 ECB 的鷹派程度為何，我們認為他們將發出未來會有更多次升息的信號。」

美元下跌為其他主要貨幣帶來提振，英鎊升 1.2% 至 1.2175 美元，澳幣則漲近 1.4% 至 0.6667 美元。

截至台灣時間周二 (14 日) 約 6:00 價格: