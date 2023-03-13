Fed恐因矽谷銀行事件再度轉向 下周可能只升息1碼或暫停升息

上周 Fed 主席鮑爾才鬆口利率可能會比之前預期來得高，但隨即爆發的美國地區銀行金融風險，可能會讓 Fed 再度轉向。

美東時間周日 (12 日)，美國財政部、Fed 和美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 發表聯合聲明，宣布採取行動確保矽谷銀行 (SVB) 等存款機構儲戶的資金安全。

聲明指出，自 3 月 13 日起，矽谷銀行儲戶將可以使用所有資金。聲明還表示，總部位於紐約的 Signature Bank (SBNY-US) 存在和矽谷銀行類似的系統性風險，該行已於周日被紐約州監管機構接管。美國政府將採取同樣的行動，確保該行儲戶也可以使用所有資金。

Fed 另外發布聲明表示，已經「準備好應對可能出現的任何流動性壓力」，將創立全新的銀行定期融資計畫 (BTFP) ，向銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他符合條件的存款機構提供長達一年的貸款，作為額外流動性的來源。

受此消息影響，投資人看好 Fed 將在對金融壓力的疑慮與降低通膨之間求取平衡，在下次會議上選擇更小幅度的升息。

芝加哥商品交易所集團 (CME) 的 FedWatch 工具最新調查顯示，交易員預計 3 月升息 25 個基點至 4.75-5% 區間的機率升至 96%，而升息 50 基點的機率降至 0；上周五 (10 日) 的機率分別為 59.8% 和 40.2%。

同時，密切關注 Fed 政策預期的 2 年期美債殖利率大幅跳水。10 年期美債殖利率也連帶大跌。

部分分析師認為，矽谷銀行倒閉事件可能使 Fed 讓升息周期的利率高點以較低的水平結束。美國監管當局為矽谷銀行提出的解決方案，以及市場與消費者對此事件的看法，可能會影響 3 月 21-2 2 日與會的 Fed 官員。

瑞銀財富管理投資長海菲勒 (Mark Haefele) 在報告中寫道，「Fed 現在有非常明確的證據證明升息正對金融系統和經濟產生影響，雖然這些事件還不足以讓它們暫停，但一定會考慮到這一點。」

以哈祖斯 (Jan Hatzius) 為首的高盛集團經濟學家表示，考量到最近美國銀行系統的壓力，預計 Fed 在 3 月 22 日的會議上不再會宣布升息。不過，高盛維持 Fed 將在 5 月、6 月和 7 月升息 25 個基點的預期不變，現在預計終端利率為 5.25-5.5%。

摩根大通首席美國經濟學家費洛利 (Michael Feroli) 則維持 Fed 在下周會議上升息 25 個基點的預測。他認為，幅度較小的升息甚至暫停緊縮行動，將使 Fed 官員有更多時間來評估銀行系統是否會出現進一步的問題。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師孔恩 (Carol Kong) 表示，Fed 關注的仍是通膨，而通膨並未真正減速；周二 (14 日) 發布的美國 CPI 數據將顯示通膨仍頑強地居高不下。不過，由於美國金融系統發生問題，升息 25 個基點的可能性比 50 個基點更大。