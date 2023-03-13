即使監管機構緊急祭出救援措施 投資人信心不足 區域銀行股盤前集體暴跌

雖然監管機構在周日 (12 日) 晚間採取非常規行動支持倒閉的矽谷銀行和 Signature Bank 的所有儲戶，並向其他陷入困境的機構提供額外資金，First Republic Bank (FRC-US) 周一 (13 日) 繼續展現懸崖式崩跌，領跌所有美股銀行股。

繼上周下跌 33% 後，該股在周一盤前交易下跌 60%。PacWest Bancorp (PACW-US) 下跌 37%，Western Alliance Bancorp (WAL-US) 下跌 29%。Zions Bancorporation (ZION-US) 下跌 11%，而 KeyCorp (KEY-US) 下跌 10%。美國銀行 (BAC-US) 在盤前交易下跌 6%，嘉信理財 (SCHW-US) 下跌 20%。

Fed 制訂了一項全新的銀行定期融資計畫，將向銀行提供最多一年的貸款，以換取美國國債等高質量抵押品。同時還放寬了貼現窗口的條件。

First Republic Bank 周日表示，它已自 Fed 和摩根大通 (JPM-US) 獲得 700 億美元的額外流動性。該銀行表示，這是在可從最新的 Fed 機制獲得任何資金之前。

創始人赫伯特 (Jim Herbert) 和 CEO 羅夫勒 (Mike Roffler) 發表聲明表示，「First Republic 的資本和流動性狀況非常強勁，其資本仍遠高於資本充足銀行的監管門檻。」

繼上周下跌 15% 之後， SPDR 標普區域銀行業 ETF (KRE-US) 在周一盤前交易中下跌 4%。