高通膨和升息衝擊 美國家庭債務飆升至金融危機以來新高

根據理財網站 WalletHub 最新發布的統計數據，在高通膨和利率上升的情況下，去年美國家庭債務躍升至 2008 年金融危機以來的新高。

報告中顯示，美國家庭債務在 2022 年第四季增加了 3200 億美元，達到 17 兆美元，創下 15 年來新高。平均而言，一個典型的美國家庭在年底的總欠債額為 142,680 美元。

WalletHub 分析師 Jill Gonzalez 表示，儘管還沒有到達臨界點，但美國家庭負擔不起過多的債務，尤其是在經濟惡化的情況下，人們應該考慮如何擺脫債務並為經濟衰退做好準備。

根據該報告，去年全年美國家庭貸款增加了 2900 億美元，截至 12 月底，美國家庭平均持有約 100,667 美元的貸款。

另一方面，根據紐約 Fed 的數據顯示，去年第四季，美國人信用卡餘額增加了 610 億美元，達到 9860 億美元，打破了新冠肺炎疫情開始前創下的 9270 億美元歷史新高。

分析師指出，由於目前利率高得驚人，信用卡使用量和債務的激增尤其令人擔憂。人們藉由負債以應對更高的物價，從長遠來看，他們最終可能要為自己購買的物品支付更多的錢。

安聯集團 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 曾表示，他認為通膨有 75% 的機率出現反彈或處在高點，這代表 Fed 需要將利率維持在高水準。專家警告，這可能為經濟和市場帶來麻煩，因為去年高利率為市場帶來沈重壓力，且可能使經濟陷入衰退。