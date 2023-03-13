能源價格持續下滑 將有助於全球經濟成長

能源價格可能會在一年內第二度影響全球經濟。不過，這一次，對於市場來說可能將會是個好消息。

有報導指出，石油和天然氣價格持續下跌，正在推動經濟成長，讓消費者手中的錢不再持續縮水，不僅有望提振消費者信心，並將緩解政府預算壓力。這與一年前能源價格飆升對全球經濟造成的衝擊正好相反，當時俄烏戰爭引發了人們對歐洲及其他地區經濟深度衰退的擔憂。

經濟學家表示，能源價格下跌在一定程度上解釋了今年美國和歐洲出人意料的強勁經濟數據。隨著各國央行提高利率以抑制處在歷史高點的通膨，家庭、企業和政府在能源領域省下的「意外之財」正在有助於抵消借貸成本上升的壓力。

自去年年中以來，油價已下跌超過三分之一，從每桶 121 美元跌至 77 美元左右，低於俄烏戰爭前的水準，原因是市場適應了西方對俄羅斯原油的禁運措施，並且美國等國釋出了大量緊急儲備。儘管部分經濟學家警告，中國經濟重新開放將推高油價，但這樣的情境尚未發生。

有鑑於幾乎所有的商品和服務都涉及能源，能源價格顯得格外重要。倫敦凱投宏觀首席經濟學家 Neil Shearing 表示，對歐洲總體經濟前景來說，能源價格的重要性無論怎麼強調都不為過。

Shearing 也說道：「我們如今已相當嚴重的衰退預期轉變為溫和、較淺、持續時間較短的衰退預期。」

近幾個月來，大西洋兩岸的消費者信心指數普遍出現強勁的反彈，扭轉了去年下滑的趨勢。經濟學家表示，這可能意味著家庭將花費更多他們在疫情期間存下的錢，進一步有助於提振經濟成長。