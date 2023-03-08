高盛重申油價下半年將上漲 至超過每桶100美元

高盛分析師在本周報告重申，到今年年底，油價可能從目前的每桶 84 美元左右上漲至 107 美元，實際則取決於 OPEC 對新興市場當前狀況的回應。

高盛研究部指出，去年年底，OPEC 宣布每日減產 200 萬桶，以應對全球經濟增長放緩，和已開發國家經濟衰退風險加劇的情況。然而，隨著中國解除防疫限制，中國需求增加，加上今年非 OPEC 產量幾乎沒有增加，這可能會導致 OPEC 在 6 月會議上扭轉局面，將日產量增加 100 萬桶。

高盛預測，這一情況下，將導致全球基準布蘭特原油價格在第二季徘徊在每桶 90 美元左右，然後在年底前逐漸上漲至 100 美元。

報告稱，如果 OPEC 在 6 月會議後保持目前的產量不變，並且非 OPEC 產油國的產量也保持不變，那麼這一預測可能會過於保守。他們預測，在這種情況下，到 12 月原油價格可能攀升至每桶 107 美元。

高盛能源經濟學家 Daan Struyven 認為，依當前局勢發展，OPEC 可能在今年下半年保持產量持平或逐漸增加。

Struyven 表示，由過往的歷史來看，OPEC 歷來會在美國需求激增時打開水龍頭，但很少為中國需求增長調整產量。

此外，OPEC 在市場上的定價權正在增強。 報告指出，由於俄羅斯正遭到制裁，美國生產商則保持觀望，這為價格上漲留下了更多空間，而不會過多損害 OPEC 的需求。