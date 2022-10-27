世界銀行：能源價格估2023年下跌11% 但仍高於平均水準

世界銀行週三 (26 日) 表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，能源價格飆升 60%，預估 2023 年能源價格將下跌 11%，但仍較過去 5 年平均水準高 75%。

世界銀行在最新的《大宗商品市場展望》報告中預測，2023 年布蘭特原油平均價格為每桶 92 美元，到 2024 年將降至 80 美元，但仍遠高過去 5 年平均水準的每桶 60 美元。

報告指出，由於歐盟對俄羅斯石油和天然氣產品的禁運、保險和航運限制，俄羅斯石油出口可能每日減少多達 200 萬桶。

世銀也表示，美元走強以及大多數開發中經濟體貨幣貶值，推高食品和燃料價格，可能會加劇能源危機。

世界銀行經濟學家 Ayhan Kose 表示，大宗商品價格上漲和貨幣持續貶值相結合，導致許多國家的通膨率持續惡化，新興市場和發展中經濟體應為全球市場更大的波動性做好準備。

高盛日前表示，市場仍然低估危機的深度、廣度和結構性影響，實際上，當前的危機將比 1970 年代的石油危機更加嚴重。

根據目前的遠期價格，高盛表示，如果明年初典型歐洲家庭的能源帳單達到每月 500 歐元左右的峰值，他們不會感到驚訝這意味著自 2021 年以來增長了 200%。這超出家庭的可負擔能力，可能需要引入價格上限等機制。