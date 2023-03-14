中國兩會後 拜登盼與習近平通話  

美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 週一 (13 日) 表示，美國總統拜登希望在中國兩會結束後的某個時間與中國國家主席習近平通電話。

為期 8 天的中國「兩會」人民大會在週一落幕，恰逢美國及英澳盟友在加州聖地牙哥宣布 AUKUS 協議細節。AUKUS 成立的目的是在印太地區對抗中國，北京譴責其為核擴散的非法行為。

蘇利文上週五在討論 AUKUS 時稱：「競爭需要對話和外交，我們鼓勵中國在高層及建立規範化的溝通模式。」

拜登先前希望與習近平就間諜氣球進行會談 (圖片：AFP)

此前中國高空偵察氣球入侵美國領空，導致美國國務卿布林肯的訪華行程遭推遲，拜登在 2 月中旬表示，他希望與習近平就間諜氣球進行會談，使本已緊張的關係進一步惡化。

問及美中元首何時通話時，蘇利文回應：「當人大會議結束，新政府返回北京工作時，拜登預期有機會與習近平進行通話。」

蘇利文表示：「在過去 18 個月的時間裡，美中就 AUKUS 進行溝通，並尋求更多中國意圖的資訊。」他指的是中國的軍事建設，包括核動力潛艇。

外傳習近平將分別與俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統倫澤斯基會談，企圖在斡旋結束俄烏戰爭中扮演更積極的角色。

蘇利文稱：「美方一直在公開和私下鼓勵習近平與倫澤斯基交談，以便他們聽到不僅僅是俄羅斯的觀點。」蘇利文補充道：「烏克蘭尚未證實中烏元首間的通話計畫。」