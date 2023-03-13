矽谷銀行倒閉緩和聯準會升息預期 內資估將僅升1碼

美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉事件震撼全球市場，美國財政部、聯準會 (Fed) 和聯邦存款保險公司 (FDIC) 已發布聯合聲明將採取行動，周一起存戶可領取所有存款，台股今 (13) 日仍受到信心衝擊，一度大跌超過 150 點，不過，國內法人認為，此將使 3 月 22 日將登場的 FOMC 會議升息 2 碼的預期心理消退，可能轉為僅升息 1 碼。

元大投顧說明，投資人擔心 SVB 倒閉潛在的外溢效應，可能產生連鎖反應，尤其目前處高利率環境，壓縮存放利差，對銀行營運帶來壓力，且過去一年債券大幅跌價，造成銀行業淨值減損潛在風險。

由於快速升息的衝擊已顯現，在此事件爆發後，目前利率期貨市場的交易結果顯示，下周將登場的 FOMC 會議升息 2 碼的預期心理消退。

元大投顧認為，金融業的體質轉趨脆弱，若聯準會再度大幅升息，可能讓金融局勢變得不可收拾，若引發另一場金融風暴再以降息善後，恐怕不是聯準會的發展模式。

統一投顧也說明，SVB 遭到接管，市場擔憂會不會成為下一個雷曼兄弟，事實上，SVB 規模較小，主要影響大多是未上市的科技新創、綠能產業，尤其聯準會已宣布將提供 250 億美元緊急貸款支持，準備應對任何可能的流動性壓力，應不會衍生成系統性風險。

統一投顧同樣研判， SVB 事件將影響 3 月的聯準會利率決策，升息預期降至僅升息 1 碼，據 WED Watch 利率期貨最新預測，今年終點利率回落至 5-5.25%，並於第四季降息 1 碼。低於上周預期攀升至 5.5-5.75%。