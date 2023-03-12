〈觀察〉兩因素催生智慧工廠商機 靜待發酵時機

5G 通訊催生帶動的智慧工廠趨勢，成為製造業、甚至各大企業近年都積極布局的重點方向之一，觀察今年 MWC 世界通訊大會上，除了 5G 手機新機發表外，智慧製造應用就成為市場焦點之一，推敲其中有兩大原因，不過礙於各國法規限制，布局發酵尚需時間。

電子代工廠今年就不約而同前進西班牙巴塞隆納參加 MWC 盛會，主因是經濟部工業局攜手國內 17 家廠商大秀 5G 產業實力，包含廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT)、和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 旗下緯穎 (6669-TW) 等，英業達 (2356-TW) 也聯手夥伴大秀智慧工廠應用。

不過智慧工廠早已成為製造業重點布局方向，根據研調機構 IDC 公布的 2023 年製造業業務優先順序，主要涵蓋產品創新、永續、供應鏈重組、智慧工廠營運優化、客戶體驗優化等，IDC 資深研究經理蔡宜秀說，前四項的投資就與智慧工廠密切相關。

智慧工廠之所以成為顯學，蔡宜秀分析有兩大原因，第一是製造業在做產品創新時，亟欲擺脫過往單一終端設備或擴大嘗試 To B 市場，然而製造業近年在自身工廠邁向工業 4.0 布局時，就意外發現營運優化、成本效率提升的解決方案，將可望為營運創造新的營收來源。

其次，蔡宜秀認為，隨著疫情趨緩，各國展會陸續恢復實體進行，對廠商而言是一個大好時機，展示過去 2-3 年在新產品、新應用上的布局成果，加上近年政府的專案也鼓勵業者擴大在 5G、AIoT 上的產品布局，因此在自身實驗成果浮現、產品成熟之際，有利推向國際市場。

然而，各家電子代工廠雖已磨刀霍霍力求搶佔智慧工廠應用商機，但 5G 專網執照至今仍未正式上路，縱使 NCC 日前已通過 5G 企業專網管理辦法，廠商現階段也只能持續以試驗方式做好準備、提前布局，以等待政策規範正式鳴槍起跑的那一天到來。