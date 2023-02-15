技嘉、緯穎前進MWC 搶攻新一代伺服器商機

巴賽隆納世界通訊展 MWC 2023 年將在 2 月 27 日至 3 月 2 日恢復實體舉辦，為搶攻新一代伺服器、Open RAN 市場商機，技嘉 (2376-TW) 宣布將與旗下技鋼 (Giga Computing) 共同參展，展示 5G 邊緣運算、綠色運算、人工智慧、高效能運算 (HPC)、企業級雲端部署等應用，緯穎 (6669-TW) 也預告將展出最新 Open RAN 伺服器。

技嘉表示，今年 MWC 將以「Power of Computing 運算驅動未來」為主題，展出適用在 HPC 高效能運算資料中心、AI 技術研發、輕量級雲端機房等伺服器系列，瞄準企業和資料中心客戶對更高運算負載、更節能 IT 部署標準需求。

技嘉透露，近年伺服器應用布局逐步發酵，目前旗下產品已獲國內外頂尖學術機構、航太中心、公有雲平台、半導體產業、動畫產業等領域廣泛採用，且因應全球淨零碳排趨勢，推出的浸沒式冷卻方案，也獲得全球半導體代工龍頭的先進資料中心採用，除讓機房總耗能大幅降低 30% 外，也使 HPC 處理器效能提升逾 1 成。

今年 MWC 2023 主打 5G Acceleration 議題，隨著各國 5G 網路建設覆蓋率急速成長，相關延伸的智慧製造、自駕交通、智慧城市、IoT 物聯網等應用，將為雲端資料中心帶來新成長引擎，根據市場研究機構顧能 (Gartner) 預估，2025 年將有高達 75% 的資料會在傳統集中式的資料中心以外進行處理和運算。

緯穎也預告將在 2 月 27 日至 3 月 2 日在西班牙巴賽隆拿參與 MWC 2023 大展，展出最新 Open RAN 伺服器。

營運方面，受工作天數、春節長假影響，技嘉、緯穎元月營收均呈現下滑，技嘉 1 月營收達 82.2 億元，月減 6.3%、年減 42.1%，而緯穎 1 月營收則達 164.17 億元，月減 46.2%、年增 29.2%。