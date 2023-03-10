鉅亨美股雷達：市場關注非農數據 SVB資本狀況引發市場擔憂

美股重要看點：

美今日將公布 2 月失業率、非農就業數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.866%。美股期貨週五 (9 日) 下跌，道瓊期貨跌 1.72%，標普 500 期貨跌 0.28%，那斯達克 100 期貨跌 0.08%。

2 月非農就業報告將是聯準會在 3 月 21 日至 22 日開會前最後一份報告，根據《道瓊》調查經濟學家預計將增加 22.5 萬個工作崗位。本次會議將考慮再次升息 25 個基點，但也可能因為通膨仍然頑固，更採取更鷹派的做法。

美銀經濟學家 Michael Gapen 團隊表示，如果數據顯示，1 月的重新加速是短暫的，那麼聯準會對外說法就變得容易許多。這意味著，對聯準會而言，一點點壞消息就是好消息。

同時公布的還有 2 月失業率；接受調查的經濟學家預計數字將與 1 月的 3.4% 水準相同。

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 首席美股策略師兼全球量化研究主管 Dubravko Lakos 表示，在資本成本大幅上升之際，「未知的未知風險」達到了全球金融危機以來的最高水準。

Lakos 以銀行股及加密貨幣的崩跌為例表示，當前它們的潰敗可能只是人們所看到潛在副作用或傷亡的一小部分。「我們不知道我們要面對什麼。所以，對我來說，最重要的是，今天發生的事情一點也不令人驚訝，因為我們處於一個非常限制性的環境中，這是棘手的部分。」在這種情況下，Lakos 認為，股票的估值完全沒有吸引力。

根據 Vanda Research 週四 (9 日) 公布的一份報告，美股散戶近期不再奉行「逢低買進」的策略，美股恐將因此遭遇風險。散戶 3 月初的每日買超額已經從 2 月的高點降至 10 億美元以下，美股重要的支撐因此削弱，市場恐怕更容易波動。

報告說道，今年以來推動美股反彈的重要支撐在未來幾週內可能會減弱，大盤將會更容易受到機構投資人的影響，而機構投資人對短期前景普遍持謹慎態度。

據選擇權資料暗示，機構投資人在 2 月非農就業報告和通膨數據公佈前，對股市變得更加謹慎，至少在 3 月 22 日利率決議發布前，都將避免增加曝顯。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月失業率 (%)，預估 3.4，前值 3.4

美國 2 月非農就業人數變化，預估 200k，前值 517k

重要個股動態：

1. SVB 金融集團 (SIVB-US)

標普 500 銀行指數 (S&P 500 bank index) 周四 (9 日) 重挫逾 6%，創下兩年多來最大單日跌幅，主因是 SVB 金融集團 (SIVB-US) 表示計劃透過賣股籌資，來彌補龐大的債券投資虧損後，該股周四收盤崩跌 60%，其他銀行股連帶也受拖累。

美股主要銀行股也受波及。摩根大通 (JPM-US) 收跌 5.4%，美國銀行 (BAC-US) 跌 6.2%。

SIVB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

通用汽車 (GM-US) 在上周宣布將裁員 500 人後，該公司週四 (9 日) 再度表示，將提供部分受薪員工「自願離職計劃」(Voluntary Separation Program)，並預計將花費 15 億美元的稅前費用來支付該計劃。

通用汽車表示，為了降低公司成本，將提供工作至少 5 年的美國受薪員工和至少工作 2 年的全球高管自願離職計劃。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

甲骨文 (Oracle) 周四 (9 日) 公布上季營收低於市場預期，主因是雲端需求成長沒有原本預估的強，反映企業為了因應經濟前景正在放緩 IT 支出。

甲骨文上季營收增加 18%，略低於分析師預期，營業利益減少 18% 至 33 億美元。上季的總營運費用膨脹到 92 億美元，較去年同期躍增 37%。