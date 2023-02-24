〈MWC通訊大會〉仁寶首發ARM架構小型基站 攻節能專網商機

電子大廠仁寶 (2324-TW) 今 (24) 日宣布，將在 MWC 2023 世界行動通訊大會上發表全球首款基於 ARM 架構的 4T4R 5G ORU 小型基站，同時發表旗下 5G ORAN 解決方案，搶攻節能專網市場商機，仁寶評估 5G 基站設備解決方案節能效果將可達逾 5 成。

仁寶近年積極響應 ESG 永續發展，在永續經濟及環境的目標下，進一步攜手客戶與合作夥伴，共同實現企業永續發展，這次推出的 5G OPEN RAN 節能專網解決方案，將可協助企業持續達成減碳目標，搶攻全球節能商機。

仁寶表示，全球首款 4T4R 5G ORU 小基站、5G OCU/ODU 解決方案搭配 Inline 加速卡，全面提升天線配置，以較低的功耗並增加數據傳輸速率和準確性，滿足 5G 網路對更高容量與更廣覆蓋範圍持續增長的需求，結合 5G Private Core 核心網，更快速的彈性部署 5G 專網與 IoT 邊緣運算。

仁寶智慧型裝置事業群副總梁志賢表示，仁寶持續發展符合 O-RAN 規格的 5G 基站產品，並攜手合作夥伴，提供端到端 5G O-RAN 一站式解決方案，相關應用也已落實在智慧醫療、智慧工廠、智慧展演等應用上。

回顧 2020 年，仁寶即開始發展 5G 智慧應用解決方案，並推出 5G 小基站、5G 通訊模組、5G 無線網路分享器、5G 智慧穿戴裝置等，並首創開放式 XR Cube 邊緣運算解決方案，實際應用案例則包含，在日月光 (3711-TW) 高雄首座 5G 專網工廠導入 MR 眼鏡，與華電聯網 (6163-TW) 合作打造全球首創的 5G XR 風電虛實整合模擬訓練系統。

展望今年，仁寶說，將擴大 5G 應用在智慧展演領域，包含與高雄市政府和經濟部合作 5G MR 無人機競賽，此外，智慧醫療應用上也會與資策會、工研院共同發表 5G 遠距腹部超音波遙控診斷驗證成果。