美股重點新聞摘要2023年03月11日

2008 年金融海嘯以來銀行業最大危機 矽谷銀行倒閉並由 FDIC 接管

美國專為矽谷科技新創業提供融資的矽谷銀行 (SVB) 揭露財務困境後，監管機關迅速採取行動，加州金融保護與創新局 (DFPI) 周五 (10 日) 宣布關閉矽谷銀行，並指派聯邦聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管，成為美國自 2008 年金融海嘯以來，最大規模的銀行倒閉案。閱讀全文...

矽谷銀行倒閉前 2 周 SVB 總裁出售 360 萬美元持股

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 母公司 SVB Financial 因融資失敗，正研議出售的可能性，引起周五 (10 日) 股價暴跌後已暫停交易且被監管機構關閉，然而在此前兩周，該行高層出售數百萬美元股票。閱讀全文...

彭博：荷蘭最新出口管制 將禁止三種型號 DUV 輸中

荷蘭本周宣布將對半導體技術和設備出口實施更多管制，知情人士透露，這項計畫將阻止艾司摩爾 (ASML-US) 向中國出售另外三種型號的深紫外光 (DUV) 光刻機台。閱讀全文...

傳 Meta 將再發動多輪裁員 規模等同於去年 第一波下周揭曉

知情人士透露，臉書母公司 Meta(META-US) 計劃在未來幾個月內宣布多輪裁員，預估規模大致同於去年底的 13%。閱讀全文...

美國 2 月非農就業新增 31.1 萬人遠超預期 但失業率攀升、薪資增速放緩

美國勞工部周五（10 日）公布 2 月非農就業新增人數報 31.1 萬，高於市場預期的 20.5 萬人，修正後前值為 50.4 萬人。不過當月失業率報 3.6% ，高於市場預期與前值 3.4% ，同時平均時薪增速有所放緩，這在聯準會（Fed）是否加快升息步調方面釋出憂喜參半的訊號。閱讀全文...