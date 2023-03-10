運價低疲 貨櫃三雄2月營收衰退6成起跳

貨櫃三雄今 (10) 日同步公布 2 月營收，在運價低迷、需求疲軟的衝擊下，年減幅均為 6 成起跳，並同創 2020 年第四季以來單月新低，陽明 (2609-TW) 不諱言，面對航運市場波動，仍需審慎應對。

長榮 (2603-TW)2 月合併營收 186.8 億元，月減 28.82%，年減 66.22%，創 2020 年 8 月以來單月低點，前 2 月合併營收年減 59.94%。

陽明 2 月合併營收 113.09 億元，月減 11.08%，年減 65.99%，創 2020 年 7 月以來單月低點，前 2 月合併營收年減 65.1%。

萬海 (2615-TW)2 月合併營收 73.12 億元，月減 23%，年減 69.12%，也創 2020 年 9 月以來單月新低，前 2 月合併營收年減 70.09%。

陽明指出，2 月農曆春節後需求尚未全面復甦，使整體營運量和運價下滑。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 對航運市場最新供需成長預測，今年供給成長 8.2%，但需求僅成長 1.4%，明年供給成長仍有 8.9%，需求成長也僅 2.2%，顯示今明兩年供過於求的壓力重。

陽明認為，全球供應鏈壓力雖已趨緩，但歐美市場庫存仍待消化，再加上主要經濟體為力抗通膨將繼續升息，景氣復甦尚需時間，需審慎應對。

不過，萬海則指出，觀察到 2 月下旬客戶出口提櫃量已逐漸回復正常水準，預期應可看到市場逐漸回溫。