〈航運指數〉還是沒止跌！SCFI連9跌 運價落底耗時較預期久

上海航交所今 (10) 日公告，上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據為 906.55 點，周跌 24.53 點，呈現連 9 跌，跌幅 2.63%、也較上周 1.65% 明顯擴大，並連 5 周處千點大關之下，在終端持續去庫存之際，不排除下周恐將再跌破 900 點整數關卡。

其中，指標性的三大長程線運價，美國線續跌，但歐洲線止跌，貨攬業者指出，目前運價已來到船公司的成本價左右，再跌空間應有限，然而，落底的時間點的確較預期要久。

被小股民們稱為「最懂海的男人」的台驊董事長顏益財更已示警，今年 5 月將開出來的美國線長約價，勢必比去年低很多。

本周遠東到歐洲運價最新報價來到每 TEU(標準 20 呎貨櫃)865 美元，與上周報價持平，顯示航商積極運力調整，加上亞洲工廠年後出貨動能開始略升溫。

不過，遠東到美西每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 仍續跌 37 美元至 1163 美元，跌幅 3.08% 較上周跌幅 2.76% 擴大。

遠東到美東每 FEU 則是續跌 127 美元至 2194 美元，跌幅較上周的 2.93% 一口氣擴張至 5.47%。

另外，遠東到地中海運價每 TEU 再小跌 11 美元，來到 1589 美元，跌幅 0.69%，較上周跌 0.31% 略擴大。

顏益財最新表態，今年運價看起來會低檔震盪，雖第三季有望谷底反彈，但全年航運市場將「驚濤駭浪、充滿挑戰」，長約價一定是比去年低很多，惟現階段船公司的態度傾向不讓步，運價再跌空間應也有限。