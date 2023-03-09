大賺5個股本創新高 配息20元太少？ 陽明這樣解釋

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (9) 日公布去年財報，稅後純益 1805.92 億元，年增 9.27%，每股純益(EPS) 51.71 元，再創獲利新高紀錄，董事會通過配發每股現金股利 20 元，配息率 38.67%，低於市場一般預期，陽明對此說明，此主要考量航運業景氣變化不確定性仍高，為維持公司健全永續營運。

以陽明今日收盤價 67 元計算，現金殖利率高達 29.85%。

陽明說明，去年平均運價維持高檔，使全年營業表現亮眼，但第四季以來，受到通膨和終端高庫存影響，消費者購買力未如疫情期間強勁。

而據國際海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年供給成長估為 8.2%，需求僅成長為 1.4%，顯示海運艙位供過於求，陽明認為，雖航運景氣下半年有望逐步回升，但全球性通膨壓力和地緣政治等不確定因素，仍需審慎應對。

陽明表示，國際海事組織 (IMO) 碳強度指標 (CII) 環保法規開始生效，航商可能透過船舶減速、現成船改裝和加速汰舊方式減少碳排，此為有助供需平衡的有利因素，不過，面對尚未明朗的海運前景，需持續開發新貨源並優化貨載結構、優化航線服務，來提升艙位利用率，同時，也將投入數位化服務以提升集團競爭力。