航海王就是狂！顏益財：陽明配息20元後 我成本負的

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (9) 日公布去年每股大賺 51.71 元，再創新高，但董事會通過配發每股現金股利 20 元，配息率僅 38.67%，不少網民認為不夠多，對此，有航海王之稱的陽明大股東台驊 (2636-TW) 董事長顏益財說，「配 20 元後，我成本是負的，這個理由下我沒有理由抗議太少」。

台驊甫公告處分陽明持股，交易日期自去年 3 月 16 日至今年 3 月 8 日，交易數量共 3600 張，每股平均價格為 92.77 元，處分利益 1.21 億元。

不過，即便賣掉 3600 張，台驊仍持有陽明逾 2.05 萬張，持股比例 0.59%，顏益財說，站在股東角度當然希望配多一點，但身分不是陽明董事，不適合回答。

顏益財不諱言，陽明每股配 20 元算是在預期中，因為海運市況比起 2021 年真的差很多，去年下半年起海運市況反轉，今年是海運辛苦的一年，同時，持有陽明長投部位平均成本僅 17 元，配息後等於是負成本，又以陽明今日收盤價來看，現金殖利率近 30%，算是目前上市櫃公司中最高的，「我沒有理由抗議」，

顏益財判斷，陽明應該是相對保守看待海運後市，因此想保留一些現金，「之後才不用再跟大股東伸手要錢」。

顏益財進一步提到，接下來市場應該關心的是長榮 (2603-TW) 的配息，在減資股本變小後，「期待值可以拉高一點」。

另外，顏益財透露，對海運股的操作是「逢高調節、反向加碼」，以現階段股價來看，投資風險已不大，「若海運股價再下跌，會再接一點來參與配息」，並說「日前陽明跌破 60 元時有進去買一些，沒有水手跳船問題」。