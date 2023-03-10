〈航空客運暢旺〉華航2月客運營收年增超過8倍 籌備7月開航布拉格

華航 (2610-TW) 今 (10) 日公布 2 月合併營收 126.71 億元，月減 15.4%，年增 18.64%，創同期新高，反映客運運能逐步恢復，其中，客運收入 70.84 億元，年增幅高達 866.44%，華航表示，正籌備 7 月開航布拉格，持續積極爭取往返歐洲和東北亞雙向航網的中轉商機。

華航表示，全球旅遊需求持續增溫，尤其台灣往返日韓旅客成長，東北亞航線為客收主力，而北美航線增班也挹注整體營收。

華航第一季增班超過 30%，將衝刺疫後客運市場復甦商機，針對東京、大阪、首爾等國人喜愛的熱門航線天天飛航 2 班，3 月 26 日起復飛台北 - 釜山，總計每周超過 150 班往返日韓。

而在東南亞，華航新闢航點如宿霧、峴港增班，並以 A321neo 新型客機投入營運，長程航線包括羅馬自 3 月 26 日起復飛，4 月起維也納和倫敦將增為每周 5 班，也正籌備 7 月開航布拉格。

另一方面，北美航班恢復至疫前規模，並與內陸主要聯航夥伴加強合作，而紐澳航線穩定運行，積極爭取往返歐洲和東北亞雙向航網的中轉商機，以強化旅運服務。

在貨運業務上，華航 2 月營收 48.37 億元，反映全球經濟增長放緩、工作天數和訂單減少等因素，延續上月的保守氛圍，但華航強調，將持續深耕各地市場，維持民生消費需求的載運，半導體機台設備、汽車及其零配件、季節性水果及生鮮貨源均為運送主力。

華航去年合併營收 1507.22 億元，年增 8.56%，營業毛利 113.7 億元，年減 51.3%，毛利率 7.54%，年減 9.28 個百分點，稅後純益 28.6 億元，年減 69.51%，每股純益 (EPS)0.48 元，反映去年航空燃油價格年增近 70%，壓縮獲利空間。

展望今年，華航指出，將陸續引進 2 架 777F 新貨機，配合新機加入，除增加飛往美國、歐洲地區航班，並藉中停亞洲地區爭取兩段式收入，也視貨運市場需求變化，研議加速 747F 貨機機隊汰換。