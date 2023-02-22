2023年永續年鑑評比 華航勇奪全球航空業第一

國際永續評比機構 S&P Global 公布最新 2023 年永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2023) 評鑑結果，華航在 ESG(環境保護、社會責任和公司治理) 獲評全球航空產業最高分，並勇奪永續年鑑前 1% 最高殊榮，也是台灣唯一六度入榜的運輸業者，再度寫國籍航空永續布局新里程碑。

此次華航在環境和社會二大面向成績表現優異，除人力資本發展、企業公民與慈善公益、乘客安全、永續行銷及品牌認知等評選題組拿下滿分外，在環境政策與管理系統、營運生態效益、氣候策略、剩食與廢棄物等共 10 項，也取得航空產業最高分。

而華航疫情期間創下亮眼表現的貨運，在用油效率和管理評比項目中獲得滿分，展現企業營運策略成功結合永續理念。

華航力行企業永續作為，已宣示 2050 年「淨零碳排放」和 11 項環保永續發展 SDG 短中長期目標，每年落實高達 70 多項的環保節能 KPI，同時也自主推動地面作業於 2030 年使用 10% 再生能源的目標。

此外，因應氣候風險，華航已率先發布台灣運輸業唯一氣候相關財務資訊揭露 (TCFD) 獨立報告書，是國內唯一於新機隊引進飛渡添加永續燃油 (SAF) 的航空公司，去年參與天合聯盟 (SkyTeam) 第一屆永續飛行挑戰，榮獲「最佳貨運永續創新獎」和「最佳員工參與獎」兩項佳績。

2023 年永續年鑑依道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 年度評鑑結果彙編，針對全球 61 個產業、超過 7,800 家大型企業的永續績效進行評比，再依各企業於產業領域成績，評定世界前 1% 、5% 和 10% 的佼佼者，全球航空公司僅 5 家入選評鑑。

華航推動企業永續深獲各界肯定，自 2017 年起三度獲得永續年鑑航空業銅獎、連續兩年晉升入選銀獎，今年再攀高峰，勇奪 2023 年永續年鑑前 1% 最高殊榮。