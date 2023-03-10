〈航空客運暢旺〉長榮航2月營收創同期次高 啟動夏季班表大增班

長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日公布 2 月合併營收達 128.83 億元，月減 15.13%，年增 48.26%，創同期次高紀錄，其中，客運營收 80.55 億元，年增 1127.71%，長榮航表示，隨著客運需求升溫，夏季班表積極增班，其中，兩岸航線除了北京、上海、成都三航點外，規劃陸續恢復廣州和杭州航班。

長榮航說明，擴大布局夏季班表，北美航線自 5 月 15 日起將達每周 84 班，洛杉磯、舊金山皆為每日 3 班，西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華和多倫多皆為每日 1 班。

而歐洲航線自 5 月 15 日起，桃園 - 米蘭將由每周 2 班增為每周 4 班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等航點，屆時每周可達 32 班，成為台灣飛航歐洲航點和班次最多的航空公司。

對於兩岸航線，除了北京、上海、成都三航點外，長榮航已規劃陸續恢復廣州和杭州航班，而東南亞航線自 3 月 30 日起，開航桃園 - 克拉克每日 1 班，自 4 月 12 日起將達每周 140 班。

對於國人最喜愛的日本航線，長榮航 3 月 26 日起桃園 - 大阪增為每日 3 班，4 月 1 日復飛桃園 - 小松，提供每日 1 班服務，桃園 - 仙台也由原本每周 4 班增為 7 班，4 月 12 日起桃園 - 成田增為每日 3 班，4 月 28 日桃園 - 福岡增為每日 2 班，4 月最多將達每周 112 班的飛航服務。