〈航空客運暢旺〉星宇2月營收寫次高、年增20倍 評估續開亞洲旅遊新航點

星宇航空 (2646-TW) 今 (10) 日公布 2 月合併營收 13.72 億元，較上月衰退 9.88%，仍是單月次高，年增率 2028.49%，星宇表示，今 (2023) 年旅遊熱度持續攀高，將積極規劃新闢亞洲旅遊航點。

星宇 2 月客運營收 12.17 億元，年增 3760%，延續解封後需求，旅客人數較上月增長 8%，惟 2 月營運天數較 1 月減少 3 天，加上客運票價落入淡季，使營收較上月減少。

而星宇 2 月貨運營收為 1.22 億元，月增 42%，年增 326%，星宇指出，春節過後市場貨量逐漸回穩，使貨量和營收齊揚。

星宇將於 4 月 1 日開闢台北 - 仙台航線，並於 4 月 26 日首航台北 - 洛杉磯，航點將擴增至 17 個，星宇看好今年的旅遊熱度有望持續攀升，仍評估加開亞洲新航點。

由於春節過後國人赴日旅遊熱潮不減，緊接著又是日本賞櫻旺季，星宇東京早班機 (JX800/JX801) 自 3 月起將長期以 A350-900 派遣服務，同時，3 月 1 日至 25 日期間也使用 A350 飛沖繩航班，3 月整體座位數較上月再成長超過 10%。

星宇第 3 架 A350-900 預計 3 月底至 4 月初交機，第 4 架預計下半年交機，屆時總機隊數將達 21 架。