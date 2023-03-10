泰山：法院今裁定禁止獨董陳敏薰及杜英達召開的3/16股東臨時會

泰山 (1218-TW) 公司派與龍邦 (2514-TW) 的經營權之爭未落幕，泰山今 (10) 日指出，針對獨立董事陳敏薰及杜英達擬於 3 月 16 日召開股東臨時會，向智慧財產及商業法院提起「禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分」聲請，經法院裁定禁止獨立董事陳敏薰及杜英達召開此次股東臨時會。

泰山指出，今天經智慧財產及商業法院 112 年度商暫字第 1 號案件裁定出爐，禁止獨立董事陳敏薰及杜英達召集泰山公司 112 年 3 月 16 日之 112 年第一次股東臨時會。

針對法院裁定結果，泰山表示，欣見法院認同泰山確無獨立董事陳敏薰及杜英達所指出因出售全家 (5903-TW) 股份而使資金有處於重大風險，也認同本公司針對證交所來函及獨立董事要求，確實已有諸多實際作為、改善措施及持續進行帳目查核。

泰山指出，關於股東臨時會的爭議，希望能到此告一段落，使公司經營回歸正軌，也期盼獨立董事杜英達及陳敏薰未來能秉持獨立董事的獨立性，不為特定人服務，正確、獨立、嚴謹地行使法律所賦予渠等之獨立董事權力，方能符合所有股民及社會的期待。

泰山獨立董事陳敏薰及杜英達原擬於 3 月 16 日召開股東臨時會並進行董事全面改選，泰山委任律師於 2 月 6 日向智慧財產及商業法院商業庭提出聲請狀，禁止獨立董事陳敏薰及杜英達召開此次股東臨時會，並在今天作出裁定。