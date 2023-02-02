公司派批陳敏薰陣前倒戈 龍邦：泰山企圖轉移經營權焦點

泰山 (1218-TW) 公司派與龍邦 (2514-TW) 的經營權之爭未落幕，公司派今 (2) 日由董事詹皓鈞主持召開記者會，除大力抨擊獨立董事陳敏薰倒戈及對龍邦不滿外，並考慮提起解任陳敏薰獨董職務的訴訟。龍邦則回應指出，泰山企圖轉移經營權焦點，希望一切回歸公司治理正途。

同時，泰山獨立董事陳敏薰及杜英達則在今天下午詹皓鈞的發起抨擊之後，隨即在 16 點 49 分以重大訊息發布，將在 3 月 16 日召開泰山股東臨時會，並將進行全面董事改選。

龍邦並發表聲明表示，望一切回歸公司治理正途，呼籲主管機關關注莫讓 5 萬多名股東權益受損，70 多年老企業毀於一旦並讓股票變成壁紙。龍邦表示無法苟同解任獨董陳敏薰的說法，更希望能回歸公司治理，莫讓泰山案成為台灣上市公司治理的負面教材。

針對泰山公司派記者會上攻擊陳敏薰獨董的相關言論，龍邦表示遺憾，並指出，相信陳敏薰獨董認同並回應龍邦先前的苦心呼籲，從主管機關對於泰山違反內部控制制度及重大訊息申報規定，遭證交所對上市公司處最高罰款紀錄一事中記取提醒，依法善盡監督職責召開審計委員會並決議通過於 3 月 16 日召開股東臨時會以全面改選董事的議案。更欣賞陳敏薰董事有為有守，能真正落實監督職責，獨立思考判斷。

龍邦表示，泰山陳敏薰獨董及龍邦都是為現今公司派所邀一同穩定公司經營，如今卻遭公司派攻擊陳敏薰獨董前後不一、陣前倒戈、不適任獨董，周武榮律師還建議提出解任獨董的訴訟。對此龍邦表示無法苟同，更希望能回歸公司治理，莫讓泰山案成為台灣上市公司治理的負面教材。

龍邦表示，對於泰山公司現任經營團隊有負職守，違背全體股東之託付，龍邦為秉持貫徹協助泰山落實公司治理以穩健經營之初心，期望藉由此次股東臨時會的全面改選董事，達到振衰起敝之效，讓泰山得以回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理。

龍邦指出，然泰山現任經營者卻未能記取裁罰教訓，對於審計委員會通過的決議拒絕公告，已違反法令。更以掌握當權者既得資源之利，對龍邦及兩位獨董等行各種抹黑打壓，極盡挑起事端、興風作浪之能事。甚至不顧品牌形象與企業門面，將企業粉專甚至重訊都利用為逞一己鬥爭私慾的宣傳工具，龍邦對此深表痛心。

龍邦指出，龍邦不齒隨之起舞，也不厭其煩再度提醒泰山公司及經理人等，嚴遵法令，勿再以各式旁門左道惡意拖延或攔阻，應以公司及全體股東權益為念，以臻圓滿之境。同時呼籲主管機關積極介入，以正視聽，安定萬千股民信心。