鉅祥去年營收及獲利雙創高EPS達4.58元 擬配2.3元現金股利

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車用產品業務，並跨入車用光學模組領域，今 (10) 日公布最新財報，2022 年稅後純益 8.68 億元，創新高，年增 33.81%，每股純益 4.58 元，擬配發每股 2.3 元現金股利，股利配發額度也創 15 年來新高。

依鉅祥今天收盤價 51.4 元計，股利現金殖利率爲 4.47%。

鉅祥 2022 年第四季營收 17.19 億元，毛利率 27.94%，季減 1.54 個百分點，年減 1.01 個百分點，稅後純益 1.55 億元，季減 50.39%，年增 17.4%，單季每股純益 0.81 元。

鉅祥 2022 年營收 67.81 億元，創新高，毛利率 28.9%，年減 0.63 個百分點，稅後純益 8.68 億元，創新高，年增 33.81%，每股純益 4.58 元。

鉅祥中國惠州廠將在今年第四季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。鉅祥在車用鏡頭模組產品的規格上，已從 100 萬畫素提升至 200 萬畫素以上，雖然鏡頭必須外購，但由於開模速度快，且有車載實驗室設備，因此有利發展鏡頭模組，目前積極耕耘 Tier1 廠，主要出貨 PDI 及 AM 市場，並看好產品銷售持續成長。

另外，鉅祥投資的廣東惠州新廠已動工，將在今年第四季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。

為因應電鍍需求成長及降低成本，鉅祥也尋找合適的新電鍍廠產能，由於租用旭軟 (3390-TW) 廠地提供電鍍產能仍不足，還在積極尋找合適標的進行擴廠，並引進準度高的電鍍技術，節省成本並增進產品市場競爭力。

另外，鉅祥投資的廣東惠州新廠已動工，將在今年第四季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。

為因應電鍍需求成長及降低成本，林映碩指出，鉅祥也尋找合適的新電鍍廠產能，由於租用旭軟 (3390-TW) 廠地提供電鍍產能仍不足，還在積極尋找合適標的進行擴廠，並引進準度高的電鍍技術，節省成本並增進產品市場競爭力。