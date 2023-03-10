巨大去年淨利小幅衰退1.45% 全年EPS達15.51元 擬配發7.8元股息

巨大 (9921-TW) 集團董事會於今 (10) 日通過最新財報及股利案，2022 年巨大集團稅後純益 58.44 億元，年減 1.45%，每股純益 15.51 元，擬配發現金股利每股 7.8 元，依今天巨大收盤價 198.5 元計，股利現金殖利率約 3.93%。巨大股東會將於 6 月 21 日召開。

巨大 2022 年第四季營收 211.69 億元，毛利率 20.54%，季減 1.78 個百分點，年減 1.87 個百分點，單季稅後純益爲 2.13 億元，季減 89.38%，年減 80.6%，單季每股純益爲 0.49 元。

2022 年全年營收 920.44 億元，創新高，毛利率 22.62%，年減 1.53 個百分點，稅後純益 58.44 億元，年減 1.45%，每股純益 15.51 元。

巨大指出，2022 年第四季開始歐美市場中低位產品庫存快速攀升，雖然因 OE 出貨增加，使集團單季合併營收年增 6.4% 達 211.69 億元；然而因不利匯率影響及人工成本上升，提列備抵存貨跌價損失影響，第四季毛利率降至 20.54%；受到人事費用增加、行銷費用投入、且因應經濟預期不樂觀估列呆帳費用增加，第四季營業費用亦較同期增加，使單季營業利益年減 33%，加上匯兌損失影響，稅後純益 2.13 億，主要是因所得稅費用受到存貨跌價損失以及適用優惠稅率減少的影響而大幅增加。

巨大指出，受到中低階產品庫存升高，中高階缺貨的影響，去年捷安特美國公司營收較 2021 年減少 20%；捷安特歐洲公司因電動輔助自行車 (E-bike) 銷售佳，仍有個位數成長；中國市場在疫情解封後戶外運動需求明顯增加，捷安特中國內銷業績大幅成長近四成。2022 年 E-bike 銷售額 (OB+OE) 占集團營收 32%，巨大持續看好 E-bike 成長動能，相信隨著科技技術演進，不斷推出多樣化產品滿足消費者，將可持續挹注集團營收。

巨大指出，目前自行車市場供需仍未正常化，中低階需求降溫，但高階與 E-bike 需求仍持續火熱；但供應端由於長鞭效應中低階從通路到工廠庫存過高，高階零件仍有長短料問題，無法滿足市場需求。

巨大集團自去年下半年已啟動因應機制，但處於傳統銷售淡季，庫存流動仍較慢，預期需要較長時間才能看出去化庫存的效益。由於庫存問題與總體經濟衰退隱憂，短期營收與獲利表現將受到衝擊。但中長期來看，E-bike 是剛性需求，自行車運動仍深受民眾喜愛，持續支撐高階自行車需求。加上 ESG 趨勢，自行車產業仍具有成長空間。未來巨大集團持續推動產品與服務的加值進化，繼續追求品牌價值提升，帶來集團穩定成長。

巨大 2023 年 2 月營收爲 56.91 億元，月減 2.36%，年減 14.91%，累計前 2 月營收爲 115.19 億元，年減 13.82%。巨大指出，2 月中國內銷市場持續暢旺，高級車需求上升，但歐美市場受到中低價位產品銷售趨緩的影響，代工業務及自有品牌銷售都較去年同期減少。