巨大估全年E-Bike銷量81萬輛 年增11.7%

巨大 (9921-TW) 今 (23) 日出席法說，公司指出，包括 E-Bike(電動輔助自行車)、女性自行車市場及周邊零組件產品的銷售，將為主要成長動能，並預估 2022 年全年 E-Bike(電動輔助自行車) 銷售量將達 81 萬輛，較去年成長 11.72%。

巨大預估，2022 年的 E-Bike 銷售預估數爲 81 萬輛，年增 11.72%，但其中預估全年自有品牌 E-Bike 出貨數量 28 萬輛，較去年同期的下滑 5.08%，主要因零件短缺、供貨不及；至於全年 OEM 電動輔助自行車出貨量 53 萬輛，年增 23.25%，也將創近歷年新高。

全球自行車產業現階段受到高通膨、消費力減弱等不利因素干擾，市場傳出目前中低階車種已出現庫存爆滿的現象。

巨大會計主管潘巧莉指出，疫情期間客戶大量下單，以因應市場需求，導致疫情後所形成零組件高庫存，並不如外界所說的嚴重，同時，以區域自行車市場來看，中國需求目前仍旺盛，巨大則因應需求移轉零組件供應中國大陸生產、銷售所需。

至於巨大集團積極培養的自行車女性分眾市場，2021 年銷售成長 32%，銷售占集團營收 8%，巨大女性市場營收占比也提高到 10%。

巨大 2022 年前三季營收 708.74 億元，毛利率 23.25%，年減 1.46 個百分點，稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，每股純益 15.01 元。