自行車庫存積壓 巨大驚爆現金流吃緊 公司回應了

由於全球自行車供應鏈出現的庫存壓力，可能進一步引發的現金流動不足的窘況，市場傳出，巨大 (9921-TW) 發函給協力廠商，協調延長票期 45 天，引發市場關注。對此，巨大今 (12) 日回應指出，目前公司營運無虞，請外界無須擔心。

巨大指出，今年下半年開始，過去二年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升，供應鏈的紊亂狀況仍未緩解。面對大環境的逆風，巨大集團身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，是巨大不可懈怠的責任。

巨大強調，巨大深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

巨大指出，由於整體市場趨緩，巨大預計明年上半年庫存可逐步回歸正常水位。巨大方於 11 月 24 日宣布完成現金增資與可轉換公司債募集 67.5 億元，營運資金正常。長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，巨大對自行車市場的長期發展與前景依然十分樂觀。

巨大表示，市場流出引發關切的信件，主要為巨大集團與協力供應鏈夥伴間的溝通作業文件，內容涉及保密條款，無法對外一一說明。對於此信件之對外流出，造成外界諸多揣測，巨大深感遺憾。

巨大 2022 年前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%，並已超越 2021 年全年的 818.4 億元，全年營收確定將改寫歷史新高，同時，巨大鎖定以 E-Bike(電動輔助自行車)、女性自行車市場及周邊零組件產品的銷售，為主要成長動能。

巨大指出，2022 年 11 月營收爲 76.07 億元，月減 4.19%，年增 8.52%，累計前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%。

巨大 2022 年的前三季營收 708.74 億元，毛利率 23.25%，年減 1.46 個百分點，稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，每股純益 15.01 元。