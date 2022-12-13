〈焦點股〉自行車供應鏈現庫存警訊 巨大早盤跌停族群走疲

由於全球自行車供應鏈出現庫存壓力，可能進一步引發現金流動不足窘況，市場傳出，巨大 (9921-TW) 協調延長票期 45 天，引發市場關注，雖然巨大發出聲明澄清，但早盤股價摜入跌停價 202 元，盤中維持超過 7% 跌幅，自行車類同步走疲。

早盤除巨大跌停之外，包括愛地雅 (8933-TW)、桂盟 (5306-TW)、美利達 (9914-TW) 跌幅都逾 5%。

巨大指出，由於整體市場趨緩，預計明年上半年庫存可逐步回歸正常水位。巨大方於 11 月 24 日宣布完成現金增資與可轉換公司債募集 67.5 億元，營運資金正常。

巨大並強調，長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，公司對自行車市場的長期發展與前景仍十分樂觀。同時鎖定以 E-Bike(電動輔助自行車)、女性自行車市場及周邊零組件產品的銷售，為主要成長動能。

巨大 2022 年 11 月營收爲 76.07 億元，月減 4.19%，年增 8.52%，累計前 11 月營收 864..28 億元，年增 14.56%。

巨大 2022 年的前三季營收 708.74 億元，毛利率 23.25%，年減 1.46 個百分點，稅後純益達 56.3 億元，年增 16.5%，每股純益 15.01 元。