散戶不再逢低買進 美股支撐削弱

根據 Vanda Research 週四 (9 日) 公布的一份報告，美股散戶近期不再奉行「逢低買進」的策略，美股恐將因此遭遇風險。

報告指出，散戶 3 月初的每日買超額已經從 2 月的高點降至 10 億美元以下，美股重要的支撐因此削弱，市場恐怕更容易波動。

報告說道，今年以來推動美股反彈的重要支撐在未來幾週內可能會減弱，大盤將會更容易受到機構投資人的影響，而機構投資人對短期前景普遍持謹慎態度。

更糟的是，債券開始具有吸引力，將與美股競爭散戶資金。如今短期美國公債殖利率徘徊在接近 5% ，對散戶來說具有吸引力。

隨著散戶對股市的投資意願下降，機構投資人會對股價產生更大的影響。據選擇權資料暗示，機構投資人在 2 月非農就業報告和通膨數據公佈前，對股市變得更加謹慎，至少在 3 月 22 日利率決議發布前，都將避免增加曝顯。

摩根大通日前在給客戶的一份報告中指出，技術面來看，標普 500 指數若跌破 3,900 點，可能會導致拋售壓力加劇，因為這個關鍵水準自 2022 年 5 月以來一直就是該指數的一個分水嶺。若標普 500 指數跌破 3,900 點，可能會進一步跌到 3,760 至 3,764 點區間。

另外，有些跡象顯示市場或許開始留意分析師對股市的警告，投資人對股票的情緒變得更加悲觀。

美林證券前首席經濟學家 David Rosenberg 先前預期，今年市場投資人恐怕將會經歷更多的痛苦，在 Fed 最終開始暫停升息或降息前，美股恐怕將從目前下跌多達 30%。