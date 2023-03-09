報告：美國一至二月企業裁員數創2009年來新高

根據周四 (9 日) 發表的一份最新報告顯示，美國企業 1 月和 2 月的裁員人數觸及 2009 年以來的最高水準，其中科技業占全部被裁員人數 18 萬多人的三分之一以上。

根據就業公司 Challenger, Gray & Christmas Inc 的報告，光是 2 月，美國的裁員人數就達到 77770 人，較一年前宣布的 15245 人高出 5 倍多。

該公司資深副總裁查林傑 (Andrew Challenger) 說，「目前，絕大多數裁員發生在科技產業。隨著消費者支出也隨著經濟狀況下滑，零售業和金融業也開始裁員。」

微軟 (MSFT-US)、谷歌母公司 Alphabet Inc (GOOGL-US) 和 PayPal Holdings (PYPL-US) 等科技公司今年已裁員數千人，以在經濟前景不明朗的情況下抑制支出並保護獲利率。

資產管理公司 Alliance Bernstein 投資長提爾尼 (James Tierney) 表示：「投資人其實很歡迎其中許多公司的裁員，某種程度上調整成本結構、合理化成長，都會在市場上得到回報。」

Alphabet、微軟、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta Platforms Inc (META-US) 的股價在 2022 年下跌 29% 至 64% 之後，今年來已上漲 6% 至 54% 不等。

Fed 主席鮑爾周三 (8 日) 重申了他的說法，即利率可能升得更高且可能更快；這可能迫使企業繼續裁員。

報告補充說，美國企業宣布計畫在 2 月僱用 28830 名員工，較上年同期的 21 萬 5127 人大減 87%。